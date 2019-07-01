Уимблдон. Гаспарян вышла во второй круг, Хачанов сыграет с корейцем

Сегодня, 1 июля, пройдут поединки первого круга Уимблдона в мужском и женском одиночных разрядов.

Мужчины

Кевин Андерсон (ЮАР) — Пьер-Юг Эрбер (Франция) — 6:3, 6:4, 6:2

Южноафриканец Кевин Андерсон в первом круге Уимблдона в трех сетах обыграл француза Пьера-Юга Эрбера со счетом — 6:3, 6:4, 6:2.

Продолжительность противостояния составила 1 час 49 минут. Во втором круге турнира Андерсон сыграет с победителем матча между Янко Типсаревичем (Сербия) и Есихито Нисиокой (Япония).

Станислас Вавринка (Швейцария) — Рубена Бемельманс — 6:3, 6:2, 6:2

Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Петер Гоевчик (Германия) — 6:3, 6:2, 6:3

Швейцарец Станислас Вавринка и испанец Роберто Баутиста-Агут также вышли во второй круг Уимблдона.

В матче 1/64 финала Вавринка одолел бельгийца Рубена Бемельманса — 6:3, 6:2, 6:2. Баутиста-Агут в трех партиях был сильнее немца Петера Гоевчика — 6:3, 6:2, 6:3.

Стив Дарсис (Бельгия) — Миша Зверев (Германия) — 6:2, 6:4, 6:4

Немец Миша Зверев в первом раунде турнира в Уимблдоне потерпел поражение от бельгийца Стива Дарсиса.

Женщины

Маргарита Гаспарян (Россия) — Анна-Лена Фридзам (Германия) — 6:4, 6:4

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян в первом круге Уимблдона обыграла немку Анну-Лену Фридзам — 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 16 минут. Маргарита 6 раз подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

Во втором круге турнира Гаспарян сыграет с украинкой Элиной Свитолиной, победившая австралийку Дарью Гаврилову — 7:5, 6:0.

Магдалена Рыбарикова (Словакия) — Арина Соболенко (Белоруссия) — 6:2, 6:4

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, посеянная на Уимблдоне под 10-м номером, не смогла выйти во второй круг, проиграв представительнице Словакии Магдалене Рыбариковой со счетом 2:6, 4:6.

Встреча продолжалась 1 час 9 минут. Соболенко ни разу не подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 1 из 3 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 2 двойные ошибки и 4 брейка.

Во втором круге соревнований Рыбарикова встретится с победительницей матча Винус Уильямс (США) — Кори Гауфф (США).

Каролина Плишкова (Чехия) — Чжу Линь (Китай) — 6:2, 7:6 (7:4)

Чешская теннисистка Каролина Плишкова (3) вышла во второй круг Уимблдона, обыграв в первом круге китаянку Чжу Линь — 6:2, 7:6 (7:4).

Поединок продолжался 1 час 22 минуты. Каролина 6 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 1 двойная ошибка и 2 брейка.

За выход в третий круг Плишкова поспорит с победительницей матча Анна Шмидлова (Словакия) — Моника Пуиг (Пуэрто-Рико).

Софья Кенин (США) — Астра Шарма (Австралия) — 6:4, 6:2

Мэдисон Кис (США) — Луксика Кумкхум (Таиланд) — 6:3, 6:2

Даяна Ястремская (Украина) — Камила Джорджи (Италия) — 6:3, 6:3 0