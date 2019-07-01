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    Уимблдон. Гаспарян вышла во второй круг, Хачанов сыграет с корейцем

    Обзор матчей первого дня Уимблдонского турнира

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    Сегодня, 1 июля, пройдут поединки первого круга Уимблдона в мужском и женском одиночных разрядов.

    Мужчины

    Кевин Андерсон (ЮАР) — Пьер-Юг Эрбер (Франция) — 6:3, 6:4, 6:2

    Южноафриканец Кевин Андерсон в первом круге Уимблдона в трех сетах обыграл француза Пьера-Юга Эрбера со счетом — 6:3, 6:4, 6:2.

    Продолжительность противостояния составила 1 час 49 минут. Во втором круге турнира Андерсон сыграет с победителем матча между Янко Типсаревичем (Сербия) и Есихито Нисиокой (Япония).

    Станислас Вавринка (Швейцария) — Рубена Бемельманс — 6:3, 6:2, 6:2

    Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Петер Гоевчик (Германия) — 6:3, 6:2, 6:3

    Швейцарец Станислас Вавринка и испанец Роберто Баутиста-Агут также вышли во второй круг Уимблдона.

    В матче 1/64 финала Вавринка одолел бельгийца Рубена Бемельманса — 6:3, 6:2, 6:2. Баутиста-Агут в трех партиях был сильнее немца Петера Гоевчика — 6:3, 6:2, 6:3.

    Стив Дарсис (Бельгия) — Миша Зверев (Германия) — 6:2, 6:4, 6:4

    Немец Миша Зверев в первом раунде турнира в Уимблдоне потерпел поражение от бельгийца Стива Дарсиса.

    Женщины

    Маргарита Гаспарян (Россия) — Анна-Лена Фридзам (Германия) — 6:4, 6:4

    Российская теннисистка Маргарита Гаспарян в первом круге Уимблдона обыграла немку Анну-Лену Фридзам — 6:4, 6:4.

    Встреча продолжалась 1 час 16 минут. Маргарита 6 раз подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

    Во втором круге турнира Гаспарян сыграет с украинкой Элиной Свитолиной, победившая австралийку Дарью Гаврилову — 7:5, 6:0.

    Магдалена Рыбарикова (Словакия) — Арина Соболенко (Белоруссия) — 6:2, 6:4

    Белорусская теннисистка Арина Соболенко, посеянная на Уимблдоне под 10-м номером, не смогла выйти во второй круг, проиграв представительнице Словакии Магдалене Рыбариковой со счетом 2:6, 4:6.

    Встреча продолжалась 1 час 9 минут. Соболенко ни разу не подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 1 из 3 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 2 двойные ошибки и 4 брейка.

    Во втором круге соревнований Рыбарикова встретится с победительницей матча Винус Уильямс (США) — Кори Гауфф (США).

    Каролина Плишкова (Чехия) — Чжу Линь (Китай) — 6:2, 7:6 (7:4)

    Чешская теннисистка Каролина Плишкова (3) вышла во второй круг Уимблдона, обыграв в первом круге китаянку Чжу Линь — 6:2, 7:6 (7:4).

    Поединок продолжался 1 час 22 минуты. Каролина 6 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 1 двойная ошибка и 2 брейка.

    За выход в третий круг Плишкова поспорит с победительницей матча Анна Шмидлова (Словакия) — Моника Пуиг (Пуэрто-Рико).

    Софья Кенин (США) — Астра Шарма (Австралия) — 6:4, 6:2

    Мэдисон Кис (США) — Луксика Кумкхум (Таиланд) — 6:3, 6:2

    Даяна Ястремская (Украина) — Камила Джорджи (Италия) — 6:3, 6:3 0

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