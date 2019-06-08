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    Тим обыграл Джоковича в полуфинале Ролан Гаррос

    ATP Ролан Гаррос Новак Джокович 
    Австрийский теннисист Доминик Тим стал вторым финалистом Ролан Гаррос.

    Доминик Тим
    Доминик Тим

    В полуфинальном матче Тим выиграл у первого сеяного Новака Джоковича.

    Матч продолжался 4 часа 19 минут, он трижды прерывался из-за дождя и растянулся на два дня. Тим одержал победу в трех сетах — 6:2, 3:6, 7:5, 5:7, 7:5.

    В активе Тима 4 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 9 сделанных брейков. Джокович выполнил 6 эйсов, 4 раза ошибся на подаче и реализовал 7 брейк-пойнтов из 12.

    В финальном матче Ролан Гаррос Тим во второй раз подряд сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем. 0

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