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    Киз и Барти — в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

    Ролан Гаррос WTA Мэдисон Киз
    Американская теннисистка Мэдисон Киз вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции.

    Мэдисон Киз
    Мэдисон Киз

    В поединке четвертого круга 14-я ракетка соревнования обыграла чешку Катержину Синякову со счетом 6:2, 6:4.

    Встреча продолжалась 1 час 15 минут. Киз ни разу не подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 6 брейк-поинтов. На счету Синяковой, которая в третьем круге победила первую ракетку мира японку Наоми Осаку, 2 эйса, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

    За выход в полуфинал Киз поспорит с австралийкой Эшли Барти.

    Барти в параллельном матче нанесла поражение американке Софье Кенин — 6:3, 3:6, 6:0.

    Теннисистки провели на корте полтора часа. Барти 11 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 11 брейк-поинтов. На счету Кенин, выбившей из турнира соотечественницу Серену Уильямс, 1 эйс, 6 двойных ошибок и 2 брейка. 0

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