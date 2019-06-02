«Ролан Гаррос». Федерер и Конта — в четвертьфинале, Севастова и Векич вылетели

В воскресенье, 2 июня, на «Ролан Гаррос» пройдут матчи 1/8 финала.

Мужчины

Роджер Федерер (Швейцария, 3) — Леонардо Майер (Аргентина) — 6:2, 6:3, 6:3

В четвертом круге «Ролан Гаррос» швейцарский теннисист Роджер Федерер, посеянный под третьим номером, в трех сетах уверенно обыграл аргентинца Леонардо Майера.

Итоговый счет поединка — 6:2, 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 44 минуты.

37-летний Роджер выполнил 4 эйса, не ошибался на своей подаче и реализовал 5 брейк-пойнтов из десяти. Майер ни разу не подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и не сделал ни одного брейка.

Следующим соперником Федерера станет победитель матча Стефанос Циципас (Греция, 6) — Стэн Вавринка (Швейцария, 24).

Женщины

Маркета Вондроушова (Чехия) — Анастасия Севастова (Латвия, 12) — 6:2, 6:0

В матче четвертого круга Открытого чемпионата Франции чешская теннисистка Маркета Вондроушова разгромила латвийку Анастасию Севастову.

Итоговый счет встречи — 6:2, 6:0.

Продолжительность встречи составила 57 минут.

19-летняя спортсменка выполнила 2 эйса, 5 раз ошиблась на подаче и реализовала 6 брейк-пойнтов из восьми. В активе Севастовой ни одной подачи навылет, 1 двойная ошибка и 1 сделанный брейк.

За выход в полуфинал Вондроушова поборется с представительницей Хорватии Петрой Мартич.

Йоханна Конта (Великобритания, 26) — Донна Векич (Хорватия, 23) — 6:2, 6:4

В матче четвертого раунда Открытого чемпионата Франции представительница Великобритании Йоханна Конта, посеянная под 26-м номером, в двух сетах обыграла хорватку Донну Векич (23).

Итоговый счет поединка — 6:2, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 25 минут.

Конта выполнила 7 эйсов, трижды ошиблась на подаче и реализовала 5 брейк-пойнтов из восьми. Векич 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и сделала 2 брейка.

Следующей соперницей Конты станет победительница матча Слоан Стивенс (США, 7) — Гарбин Мугуруса (Испания, 19).

На «Ролан Гаррос» Конта никогда не проходила дальше первого круга.

Петра Мартич (Хорватия, 31) — Кайя Канепи (Эстония) — 5:7, 6:2, 6:4

Представительница Хорватии Петра Мартич стала четвертьфиналисткой турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос».

В матче четвертого круга она обыграла эстонку Кайю Канепи — 5:7, 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 14 минут.

За время матча Мартич один раз подала навылет, реализовала семь брейк-пойнтов из 14, а также совершила восемь двойных ошибок.

На счету ее соперницы два эйса, шесть реализованных брейк-койнтов из 12 и пять двойных ошибок.

Соперницей Мартич в следующем круге станет чешка Маркета Вондроушова. 0