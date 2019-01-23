Australian Open. Плишкова выбила Серену Уильямс, Свитолина проиграла Осаке

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В среду, 23 января, на Открытом чемпионате Австралии пройдут последние четвертьфинальные матчи в мужском и женском одиночных разрядах.

Женщины

Наоми Осака (Япония) — Элина Свитолина (Украина) — 6:4, 6:1

Японская теннисистка Наоми Осака переиграла украинку Элину Свитолину в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии.

Встреча, которая продолжалась 1 час 12 минут, завершилась со счетом 6:4, 6:1.

На счету Осаки 8 подач навылет, ни одной двойной ошибки и 5 реализованных брейк-поинтов из 13. Свитолина отметилась 1 эйсом, 3 двойными ошибками и 2 брейк-поинтами из 4.

За выход в финал Осака поспорит с чешкой Каролиной Плишковой.

Каролина Плишкова (Чехия) — Серена Уильямс (США) — 6:4, 4:6, 7:5

Чешская теннисистка Каролина Плишкова вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии.

В поединке 1/4 финала седьмая ракетка соревнований одолела американку Серену Уильямс — 6:4, 4:6, 7:5.

В третьей партии Серена вела 5:1, после чего проиграла шесть геймов кряду, не реализовав четыре матчбола.

Продолжительность противостояния составила 2 часа 10 минут.

Плишкова 9 раз подала навылет, активно выиграла 32 очка и совершила 15 невынужденных ошибок. На счету Уильямс 12 эйсов, 54 «виннера» и 37 неточностей.

За выход в финал соревнований в Мельбурне Плишкова поспорит с японкой Наоми Осакой.

Мужчины

Милош Раонич (Канада) — Люка Пуй (Франция)

Новак Джокович (Сербия) — Кеи Нисикори (Япония) 0