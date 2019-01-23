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    Australian Open. Плишкова выбила Серену Уильямс, Свитолина проиграла Осаке

    Обзор матчей десятого игрового дня на Открытом чемпионате Австралии

    Australian Open WTA ATP Наоми Осака Элина Свитолина Каролина Плишкова Серена Уильямс Милош Раонич Новак Джокович  Кеи Нисикори
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    Каролина Плишкова
    Каролина Плишкова
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    В среду, 23 января, на Открытом чемпионате Австралии пройдут последние четвертьфинальные матчи в мужском и женском одиночных разрядах.
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    Женщины

    Наоми Осака (Япония) — Элина Свитолина (Украина) — 6:4, 6:1

    Японская теннисистка Наоми Осака переиграла украинку Элину Свитолину в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии.

    Встреча, которая продолжалась 1 час 12 минут, завершилась со счетом 6:4, 6:1.

    На счету Осаки 8 подач навылет, ни одной двойной ошибки и 5 реализованных брейк-поинтов из 13. Свитолина отметилась 1 эйсом, 3 двойными ошибками и 2 брейк-поинтами из 4.

    За выход в финал Осака поспорит с чешкой Каролиной Плишковой.

    Каролина Плишкова (Чехия) — Серена Уильямс (США) — 6:4, 4:6, 7:5

    Чешская теннисистка Каролина Плишкова вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии.

    В поединке 1/4 финала седьмая ракетка соревнований одолела американку Серену Уильямс — 6:4, 4:6, 7:5.

    В третьей партии Серена вела 5:1, после чего проиграла шесть геймов кряду, не реализовав четыре матчбола.

    Продолжительность противостояния составила 2 часа 10 минут.

    Плишкова 9 раз подала навылет, активно выиграла 32 очка и совершила 15 невынужденных ошибок. На счету Уильямс 12 эйсов, 54 «виннера» и 37 неточностей.

    За выход в финал соревнований в Мельбурне Плишкова поспорит с японкой Наоми Осакой.

    Мужчины

    Милош Раонич (Канада) — Люка Пуй (Франция)

    Новак Джокович (Сербия) — Кеи Нисикори (Япония) 0

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