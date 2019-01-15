Australian Open. Вылет Касаткиной, победы Медведева, Донского и Потаповой

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Во вторник, 15 января, на Открытом чемпионате Австралии пройдут матчи первого круга в мужском и женском одиночных разрядах.

Мужчины

Кеи Нисикори (Япония) — Камил Майчрзак (Польша) — 3:6, 6:7 (6:8), 6:0, 6:2, 3:0

Японский теннисист Кеи Нисикори, посеянный под восьмым номером, вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии.

В пятом сете его соперник Камил Майчрзак из Польши отказался от продолжения борьбы при счете 3:6, 6:7 (6:8), 6:0, 6:2, 3:0.

Во втором раунде соревнований Нисикори встретится с хорватом Иво Карловичем, победившим другого поляка Хуберта Хуркача — 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:6 (7:3), 7:6 (7:5).

Даниил Медведев (Россия) — Ллойд Джордж Харрис (ЮАР) — 6:1, 6:2, 6:1

Российский теннисист Даниил Медведев успешно преодолел первый раунд Открытого чемпионата Австралии.

В дебютном поединке на кортах Мельбурна 15-й номер посева разгромил южноафриканца Ллойда Джорджа Харриса со счетом 6:1, 6:2, 6:1.

Теннисисты провели на корте 1 час 49 минут. На счету Медведева 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 7 брейк-поинтов из 17. Харрис отметился 6 подачами навылет и 4 двойными ошибками, не сумев реализовать ни одного брейк-поинта из 4.

Следующим соперником Медведева станет американец Райан Харрисон, обыгравший чеха Иржи Веселы — 6:0, 7:5, 6:3.

Борна Чорич (Хорватия) — Стив Дарси (Бельгия) — 6:1, 6:4, 6:4

11-я ракетка турнира Борна Чорич обыграл бельгийца Стива Дарси — 6:1, 6:4, 6:4.

Во втором круге Чорич сразится с венгром Мартоном Фучовичем.

Евгений Донской (Россия) — Ласло Дьере (Сербия) — 6:7 (5:7), 6:4, 6:1, 7:6 (7:5)

Российский теннисист Евгений Донской в первом раунде Открытого чемпионата Австралии обыграл серба Ласло Дьере со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 6:1, 7:6 (7:5).

Теннисисты провели на корте три часа. Россиянин 13 раз подал навылет и допустил 3 двойные ошибки, также на его счету 5 брейк-поинтов из 5. У Дьере 15 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 брейк-поинта из 10.

Во втором круге Донской сразится с победителем пары Филип Крайинович (Сербия) — Марко Чеккинато (Италия).

Александр Зверев (Германия) — Аляж Бедене (Словения) — 6:4, 6:1, 6:4

Четвертый номер посева Александр Зверев в первом раунде соревнований обыграл словенца Аляжа Бедене — 6:4, 6:1, 6:4.

Во втором круге Зверев встретится с победителем пары Жереми Шарди (Франция) — Уго Умбер (Франция).

Женщины

Каролина Плишкова (Чехия) — Каролина Мухова (Чехия) — 6:3, 6:2

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под седьмым номером, вышла во второй круг.

В своем стартовом матче Плишкова обыграла соотечественницу Каролину Мухову — 6:3, 6:2.

В следующем раунде Плишкова встретится с американкой Мэдисон Бренгл.

Анастасия Потапова (Россия) — Полин Пармантье (Франция) — 6:4, 7:6 (7:5)

Россиянка Анастасия Потапова успешно стартовала на Открытом чемпионате Австралии.

В матче первого круга Потапова обыграла француженку Полин Пармантье — 6:4, 7:6 (7:5).

За выход в третий раунд россиянка поборется с американкой Мэдисон Киз.

Серена Уильямс (США) — Татьяна Мария (Германия) — 6:0, 6:2

Американка Серена Уильямс, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под 16-м номером, уверенно прошла во второй раунд, обыграв немку Татьяну Марию — 6:0, 6:2.

Продолжительность матча составила 50 минут. На счету Уильямс 2 эйса, 5 реализованных брейк-поинтов из 8 при отсутствии двойных ошибок. Ее соперница отметилась 3 подачами навылет и 7 двойными ошибками.

Во втором круге Australian Open Серена встретится с канадкой Эжени Бушар.

Гарбинье Мугуруса (Испания) — Чжэн Сайсай (Китай) — 6:2, 6:3

Испанка Гарбинье Мугуруса в своем стартовом матче в Мельбурне обыграла китаянку Чжэн Сайсай — 6:2, 6:3.

В следующем круге испанка сразится с Йоханной Контой из Великобритании.

Дарья Касаткина (Россия) — Тимея Бачински (Швейцария) — 3:6, 0:6

Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выйти во второй круг Australian Open.

В своем стартовом поединке десятая сеяная потерпела поражение от швейцарки Тимея Бачински со счетом 3:6, 0:6.

Теннисистки провели на корте 55 минут. Касаткина ни разу не подала навылет, активно выиграла 6 очков и совершила 24 невынужденные ошибки. На счету ее соперницы 2 эйса, 17 «виннеров» и 13 неточностей.

Следующей соперницей Бачински станет Наталья Вихлянцева или Варвара Лепченко. 0