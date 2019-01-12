Кенин выиграла первый титул WTA

Софья Кенин
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В финальном поединке 20-летняя уроженка Москвы обыграла словачку Анну Шмидлову со счетом 6:3, 6:0.
Теннисистки провели на корте 1 час 11 минут. На счету американки 2 эйса и 6 реализованных брейк-поинтов из 9. Шмидлова подала навылет 3 раза, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 1 брейк-поинт из 9.
Для Кенин этот титул стал первым в одиночном разряде на турнирах WTA.
На Australian Open-2019 Кенин в первом круге сыграет с россиянкой Вероникой Кудерметовой. 0