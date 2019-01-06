Медведев проиграл в финале турнира в Брисбене

В финале турнира в(Австралия) россиянинне смог обыграть представителя Японии

Матч завершился победой девятой ракетки мира со счетом 6:4, 3:6, 6:2.

Уроженец Москвы выполнил 8 эйсов, 6 раз ошибся на подаче и сделал 3 брейка из 6. Его соперник трижды подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 15.

Продолжительность противостояния составила 2 часа 6 минут. Призовой фонд турнира в Брисбене составил $ 527 880.

В прошлом году победителем соревнований стал австралиец Ник Кирьос, который в финале обыграл Райана Харрисона из США. 0