Федерер обыграл Кирьоса на Кубке Лейвера, Джокович уступил Андерсону

В Чикаго прошел второй соревновательный день на теннисном турнире Кубок Лейвера.

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В первом матче представитель Германии Александр Зверев одолел американца Джона Изнера со счетом 3:6, 7:6 (8:6), 10:7. На тай-брейке во втором сете немцу удалось отыграть матчбол.

Затем швейцарец Роджер Федерер уверенно расправился с австралийцем Ником Кирьосом — 6:3, 6:2.

Продолжительность противостояния составила 1 час и 6 минут. 37-летний Федерер совершил 8 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и реализовал 3 брейк-поинта. 23-летний Кирьос три раза подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и не сделал ни одного брейка.

После этого серб Новак Джокович потерпел поражение от южноафриканца Кевина Андерсона — 6:7 (5:7), 7:5, 6:10.

В заключительном парном матче Григор Димитров и Давид Гоффен уступили Нику Кирьосу и Джеку Соку — 3:6, 4:6.

После второго дня соревнований Европа ведет у остального мира 7-5. 23 сентября пройдут заключительные четыре матча. За каждую победу командам будут начисляться по три очка. 0