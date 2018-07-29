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    17-летняя Потапова проиграла финал Moscow River Cup

    WTA
    Российская теннисистка Анастасия Потапова потерпела поражение в финале грунтового турнира Moscow River Cup.

    Анастасия Потапова
    Анастасия Потапова
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    В решающей встрече Анастасия не справилась с сербкой Ольгой Данилович — 5:7, 7:6 (7:1), 4:6.

    Поединок продолжался 2 часа 19 минут. Уроженка Саратова, занимающая 204-е место в рейтинге WТА, исполнила 1 эйс, допустила 8 двойных ошибок, реализовала 6 брейк-пойнтов из 11 и проиграла 8 геймов на своей подаче.

    17-летняя Данилович, которая располагается на 187-й позиции в женской табели о рангах, 7 раз подала навылет при 10 двойных ошибках.

    Для Данилович этот титул стал первым в карьере. В обновленном рейтинге WТА она поднимется на 112-ю позицию. Потапова станет 135-й ракеткой мира. 0

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