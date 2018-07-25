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    Южный рассказал, когда завершит карьеру

    Михаил Южный ATP
    Российский теннисист Михаил Южный объявил, что завершит игровую карьеру после турнира в Санкт-Петербурге в сентябре.

    Михаил Южный
    Михаил Южный
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    Об этом он сообщил после победы над американцем Эмилем Рейнбергом (6:2, 6:0) в первом круге турнира в Атланте.

    «Хотел бы объявить о том, что завершаю карьеру. Время пришло. Это очень волнительный момент. Я выступлю в серии турниров в США, а после сыграю в Санкт-Петербурге. Это будет последний турнир в моей карьере», — сказал Южный.

    На данный момент 36-летний россиянин занимает 105-е место в рейтинге ATP.

    Южный начал карьеру в 1999 году. На его счету 10 побед на турнирах ATP в одиночном разряде и 9 — в парном. Михаил дважды выигрывал Кубок Дэвиса в составе сборной России (2002, 2006). Лучшим результатом Южного на турнирах «Большого шлема» были выходы в полуфинал US Open в 2006 и 2010 годах.

    Турнир в Санкт-Петербурге пройдет с 16 по 23 сентября. 0

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