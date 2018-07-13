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    Уимблдон. Джокович и Надаль не доиграли, Андерсон ждет победителя в финале

    Результаты матчей очередного игрового дня на третьем в сезоне турнире «Большого шлема»

    Уимблдон ATP Кевин Андерсон Джон Изнер Новак Джокович  Рафаэль Надаль Виктория Азаренко WTA
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    Новак Джокович
    Новак Джокович
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    В пятницу, 13 июля, на Уимблдоне прошли полуфинальные матчи в мужском одиночном разряде.
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    Мужчины

    Кевин Андерсон (ЮАР, 8) — Джон Изнер (США, 9) — 7:6 (8:6), 6:7 (5:7), 6:7 (9:11), 6:4, 26:24

    Теннисист из ЮАР Кевин Андерсон вышел в финал Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».

    В полуфинальном матче южноафриканец обыграл американца Джона Изнера со счётом 7:6 (8:6), 6:7 (5:7), 6:6 (7:9), 6:4, 26:24.

    Теннисисты провели на корте 6 часов 35 минут — это второй по продолжительности матч в истории Уимблдона.

    Самым продолжительным матчем (11 часов 5 минут) является поединок 2010 года, в котором Изнер обыграл француза Николя Маю со счётом 70:68 в пятой партии.

    Андерсон выполнил 49 подач навылет, допустил 4 двойные ошибки, реализовал 4 брейк-пойнта из 11, активно выиграл 118 очков и допустил 24 невынужденные ошибки.

    Иснер записал на свой счёт 53 эйса, 6 двойных и 58 невынужденных ошибок, 129 виннеров и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.

    В финальном поединке травяного мэйджора Андерсон сразится с победителем матча Новак Джокович (Сербия, 12) — Рафаэль Надаль (Испания, 2).

    Кевин Андерсон

    Новак Джокович (Сербия) — Рафаэль Надаль (Испания) — 6:4, 3:6, 7:6

    Полуфинальный матч Уимблдона-2018 с участием серба Новака Джоковича и испанца Рафаэля Надаля был перенесён на субботу, 14 июля.

    К тому моменту теннисисты провели на корте 2 часа 54 минуты.

    Джокович выиграл первый сет со счётом 6:4, но вторая партия осталась за Надалем — 6:3. Судьбу третьего сета решил тай-брейк, и на этот раз успех снова был на стороне уроженца Белграда.

    Микст

    Виктория Азаренко (Беларусь) / Джейми Мюррей (Великобритания) — Хэрриет Дарт (Великобритания) / Джей Кларк (Великобритания) — 6:2, 6:2

    Белоруска Виктория Азаренко и британец Джейми Мюррей пробились в финал Уимблдона в миксте.

    В полуфинальном матче они за 54 минуты обыграла дуэт из Великобритании Джей Кларк/Хэрриет Дарт со счётом 6:2, 6:2.

    Азаренко и Мюррей выполнили 4 подачи навылет, допустили 1 двойную ошибку и реализовали 4 брейк-пойнта из 7.

    На счету британского тандема 3 эйса и 2 упущенных брейк-пойнта, двойных ошибок у Кларк и Дарт не было.

    В финальном матче Азаренко и Мюррей встретятся с победителями поединка Катарина Среботник (Словения)/Майкл Винус (Австралия, 9) — Николь Меликар (США)/Алехандро Пейя (Австрия, 11).

    Мюррей и Азаренко

    Александер Пейя (Австрия) / Николь Меличар (США) — Катарина Среботник (Словения) / Майкл Венус (Новая Зеландия) — 6:4, 6:4

    Американка Николь Меликар и австриец Алехандро Пейя в полуфинале обыграли за 52 минуты словенку Катарину Среботник и австралийца Майкла Винуса со счётом 6:4, 6:4.

    Пейя и Меликар выполнили 5 подач навылет, допустили 1 двойную ошибку и реализовали 2 брейк-пойнта из 4.

    На счету Среботник и Винуса 9 эйсов и 4 двойные ошибки, брейк-понйтов у них не было.

    Пары. Женщины

    Квета Пешке (Чехия) / Николь Меличар (США) — Ифань Сюй (Китай) / Габриэла Дабровски (Канада) — 6:3, 4:6, 7:5

    Американка Николь Меликар и чешка Квета Пешке пробились в финал Уимблдона в парном разряде.

    В полуфинале они за 2 часа и 16 минут обыграли канадку Габриэлу Дабровски и китаянку Сюй Ифань со счётом 6:3, 4:6, 7:5.

    Победители выполнили 5 подач навылет, допустили 8 двойных ошибок и реализовали 5 брейк-пойнтов из 12.

    На счету Дабровски и Сюй Ифань 1 эйс, 1 ошибка на подаче и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.

    В финальном поединке Меликар и Пешке встретятся с парой Барбора Крейчикова / Катержина Синякова (обе — Чехия, 3).

    Барбора Крейчикова (Чехия) / Катерина Синякова (Чехия) — Абигайль Спирс (США) / Алисия Росольска (Польша) — 7:5, 6:4

    Чешки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова завоевали путёвку в финал Уимблдона в парном разряде.

    Спортсменки, посеянные под третьим номером, обыграли за полтора часа американку Эбигейл Спирс и представительницу Польши Алицию Росольскую со счётом 7:5, 6:4.

    Дуэт из Чехии обошёлся без подач навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 5.

    На счету Росольской и Спирс 4 эйса, 5 ошибок на подаче и 7 упущенных брейк-пойнтов.

    В финальном поединке Крейчикова и Синякова сразятся с американкой Николь Меликар и чешкой Кветой Пешке. 0

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