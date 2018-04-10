Ватутин одержал первую в карьере победу на турнирах ATP

Российский теннисистпробился во второй круг турнира в Марракеше.

В матче первого круга Ватутин, который ранее преодолел в Марокко квалификацию, обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа.

Матч продлился 1 час 35 минут и завершился победой россиянина со счетом 3:6, 6:3, 6:2.

Для Ватутина, который является 160-й ракеткой мира, этот матч был первым в карьере в основной сетке турниров ATP. Таким образом, 25-летний россиянин одержал свою первую победу на турнирах ATP.

За выход в четвертьфинал турнира Ватутин сразится с победителем матча Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 1) — Амин Ахуда (Марокко, WC).