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    Ватутин одержал первую в карьере победу на турнирах ATP

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    Алексей Ватутин
    На фото:Алексей Ватутин
    Российский теннисист Алексей Ватутин пробился во второй круг турнира в Марракеше.

    В матче первого круга Ватутин, который ранее преодолел в Марокко квалификацию, обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа.

    Матч продлился 1 час 35 минут и завершился победой россиянина со счетом 3:6, 6:3, 6:2.

    Для Ватутина, который является 160-й ракеткой мира, этот матч был первым в карьере в основной сетке турниров ATP. Таким образом, 25-летний россиянин одержал свою первую победу на турнирах ATP.

    За выход в четвертьфинал турнира Ватутин сразится с победителем матча Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 1) — Амин Ахуда (Марокко, WC).

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