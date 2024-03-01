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    Рублев дожмет Бублика только в третьем сете?

    Бублик — Рублев. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Дубае 1 марта 2024 года

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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против представителя Казахстана Александра Бублика в полуфинале турнира в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 1 марта, начало — в 16:00 мск. Бублик — Рублев: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Бублик

    Бублик третий раз в сезоне выиграл не менее трех матчей подряд, что, конечно же, свидетельствует о том, что он неспроста близок к долгожданному дебюту топ-20.

    На этой неделе представитель Казахстана начал с волевой победы над Томашем Махачем — 2:6, 6:3, 7:6.

    В решающем сете Саша сначала не подал на матч при счете 6:5, но на тай-брейке все-таки кое-как дожал упертого чеха.

    Дальше был нервный матч против Таллона Грикспора, здесь Бублик переиграл оппонента на двух тай-брейках — 7:6, 7:6. В первой партии нидерландец не реализовал два сетбола.

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    В четвертьфинале Бублик ждал непростого матча против Иржи Легечки, но соперник вышел на корт явно не в лучшем состоянии. Чех снялся при счете 4:6, 1:4, когда уже было понятно, что от него бессмысленно ждать камбэка.

    Рублев

    Приблизительно по такому же сценарию прошел матч 1/4 финала и с участием Рублева.

    Себастьян Корда старался боролся, но во втором сете при счете 6:4, 4:3 в пользу россиянина показал, что больше не может играть.

    Рублеву в каком-то смысле повезло, потому что перед этим американец пугающе легко обыграл Павла Котова и Ботика ван де Зандшульпа, управившись в общей сложности менее чем за два часа. Но в четверг Корду снова подвело тело.

    Самым сложным для Андрея на этой неделе пока что был матч против китайца Чжичжэня Чжана (6:7, 6:2, 6:4) в первом круге.

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    Во втором раунде Рублев, четвертый год подряд добравшийся в Дубае до полуфинала, одержал победу над французом Артуром Казо — 6:4, 6:4.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Бублика в этом матче можно поставить за 3.70, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.28.

    Прогноз: в прошлом году Андрей дважды играл против Саши на траве. В первом случае он уступил представителю Казахстана в финале турнира в Галле, а во втором одержал победу в четвертом круге Уимблдона. На британском мэйджоре Рублев дожал Бублика только в пятом сете. Скорее всего, таким же напряженным будет и предстоящий матч.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

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    Ставка и прогноз на матч Бублик — Рублев с коэффициентом 1.92. Дата матча: 01.03.2024. Прогнозы на теннис. Рублев дожмет Бублика только в третьем сете?
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