Россиянин Андрей Рублев сыграет против представителя Казахстана Александра Бублика в полуфинале турнира в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 1 марта, начало — в 16:00 мск. Бублик — Рублев: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Бублик

Бублик третий раз в сезоне выиграл не менее трех матчей подряд, что, конечно же, свидетельствует о том, что он неспроста близок к долгожданному дебюту топ-20.

На этой неделе представитель Казахстана начал с волевой победы над Томашем Махачем — 2:6, 6:3, 7:6.

В решающем сете Саша сначала не подал на матч при счете 6:5, но на тай-брейке все-таки кое-как дожал упертого чеха.

Дальше был нервный матч против Таллона Грикспора, здесь Бублик переиграл оппонента на двух тай-брейках — 7:6, 7:6. В первой партии нидерландец не реализовал два сетбола.

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В четвертьфинале Бублик ждал непростого матча против Иржи Легечки, но соперник вышел на корт явно не в лучшем состоянии. Чех снялся при счете 4:6, 1:4, когда уже было понятно, что от него бессмысленно ждать камбэка.

Рублев

Приблизительно по такому же сценарию прошел матч 1/4 финала и с участием Рублева.

Себастьян Корда старался боролся, но во втором сете при счете 6:4, 4:3 в пользу россиянина показал, что больше не может играть.

Рублеву в каком-то смысле повезло, потому что перед этим американец пугающе легко обыграл Павла Котова и Ботика ван де Зандшульпа, управившись в общей сложности менее чем за два часа. Но в четверг Корду снова подвело тело.

Самым сложным для Андрея на этой неделе пока что был матч против китайца Чжичжэня Чжана (6:7, 6:2, 6:4) в первом круге.

Во втором раунде Рублев, четвертый год подряд добравшийся в Дубае до полуфинала, одержал победу над французом Артуром Казо — 6:4, 6:4.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Бублика в этом матче можно поставить за 3.70, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.28.

Прогноз: в прошлом году Андрей дважды играл против Саши на траве. В первом случае он уступил представителю Казахстана в финале турнира в Галле, а во втором одержал победу в четвертом круге Уимблдона. На британском мэйджоре Рублев дожал Бублика только в пятом сете. Скорее всего, таким же напряженным будет и предстоящий матч.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.