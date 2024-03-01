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    Рууд вышел в полуфинал турнира в Акапулько

    Теннис Прогнозы на теннис Каспер Рууд Бен Шелтон ATP
    Норвежец Каспер Рууд вышел в полуфинал турнира ATP 500 в Акапулько (Мексика), призовой фонд которого составляет 2,2 миллиона долларов.

    Каспер Рууд
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    Каспер Рууд

    В 1/4 финала Рууд одержал волевую победу над американцем Беном Шелтоном — 6:7 (7:9), 6:4, 6:4.

    Матч продолжался 2 часа 37 минут.

    Каспер за это время выполнил 8 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 6. У Бена в этой игре не было ни одного брейк-пойнта.

    Следующим соперником Рууда станет датчанин Хольгер Руне, обыгравший в четвертьфинале немца Доминика Кепфера (7:6, 7:6).

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