Рууд вышел в полуфинал турнира в Акапулько

Норвежецвышел в полуфинал турнира ATP 500 в Акапулько (Мексика), призовой фонд которого составляет 2,2 миллиона долларов.

В 1/4 финала Рууд одержал волевую победу над американцем Беном Шелтоном — 6:7 (7:9), 6:4, 6:4.

Матч продолжался 2 часа 37 минут.

Каспер за это время выполнил 8 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 6. У Бена в этой игре не было ни одного брейк-пойнта.

Следующим соперником Рууда станет датчанин Хольгер Руне, обыгравший в четвертьфинале немца Доминика Кепфера (7:6, 7:6).

Еще один финалист определится в матче между австралийцем Алексом Де Минором и британцем Джеком Дрэйпером.