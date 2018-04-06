Кубок Дэвиса: Рублев уступил Новаку, Медведев обыграл Офнера

Состоялись стартовые поединки матчевой встречи плей-офф Евро-африканской зоны Кубка Дэвиса между сборными

В первой встрече россиянин Андрей Рублев уступил австрийцу Деннису Новаку. Матч продолжался 1 час и 33 минуты и завершился поражением российского теннисиста в двух сетах — 6:7 (5:7), 4:6.

Даниил Медведев в своем матче разгромил австрийца Себастьяна Офнера, отдав ему лишь три гейма — 6:1, 6:2.

Таким образом, счет после двух матчей — 1:1.

В субботу, 7 апреля, противостояние до трех побед продолжится парным матчем — Карен Хачанов и Андрей Рублев, который заменит Евгения Донского, сыграют против Юргена Мельцера и Филиппа Освальда.

Победитель противостояния Россия — Австрия поборется за выход в Мировую группу.