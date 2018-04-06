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    Кубок Дэвиса: Рублев уступил Новаку, Медведев обыграл Офнера

    ATP Кубок Дэвиса Даниил Медведев Андрей Рублёв
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    Даниил Медведев
    На фото:Даниил Медведев
    Состоялись стартовые поединки матчевой встречи плей-офф Евро-африканской зоны Кубка Дэвиса между сборными России и Австрии.

    В первой встрече россиянин Андрей Рублев уступил австрийцу Деннису Новаку. Матч продолжался 1 час и 33 минуты и завершился поражением российского теннисиста в двух сетах — 6:7 (5:7), 4:6.

    Даниил Медведев в своем матче разгромил австрийца Себастьяна Офнера, отдав ему лишь три гейма — 6:1, 6:2.

    Таким образом, счет после двух матчей — 1:1.

    В субботу, 7 апреля, противостояние до трех побед продолжится парным матчем — Карен Хачанов и Андрей Рублев, который заменит Евгения Донского, сыграют против Юргена Мельцера и Филиппа Освальда.

    Победитель противостояния Россия — Австрия поборется за выход в Мировую группу.

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