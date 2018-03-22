Серена Уильямс проиграла Осаке в Майами

Экс-первая ракетка миране смогла выйти во второй круг турнира в Майами.

В поединке первого раунда американка проиграла японке Наоми Осаке со счетом 3:6, 2:6.

Встреча продолжалась 1 час 16 минут. Осака выполнила 7 эйсов, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-поинта из 8. На счету Уильямс-младшей 3 подачи навылет, 4 двойные и 2 упущенных брейк-поинта.

Новоиспеченная чемпионка Индиан-Уэллса вышла во второй круг в Майами, где сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.

Еще одна экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко вышла во второй круг, победив американку Катрин Беллис — 6:3, 6:0.

Азаренко выполнила 3 эйса, допустила 3 двойные ошибки и использовала 7 брейк-поинтов из 9. На счету Беллис 4 двойные и 2 реализованных брейк-поинта из 7.

Следующей соперницей белоруски станет американка Мэдисон Кис.

Россиянка Наталья Вихлянцева в матче двух обладательниц «уайлд-кард» одержала уверенную победу над шведкой Ребеккой Петерсон со счетом 7:5, 6:1.

Вихлянцева реализовала 5 брейк-поинтов из 6, в то время как ее соперница — 2 брейк-поинта из 5.

За выход в третий круг соревнований россиянка поспорит с американкой Винус Уильямс, которая посеяна под восьмым номером.