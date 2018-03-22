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    Серена Уильямс проиграла Осаке в Майами

    WTA Серена Уильямс Наоми Осака Виктория Азаренко
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    Наоми Осака
    На фото:Наоми Осака
    Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс не смогла выйти во второй круг турнира в Майами.

    В поединке первого раунда американка проиграла японке Наоми Осаке со счетом 3:6, 2:6.

    Встреча продолжалась 1 час 16 минут. Осака выполнила 7 эйсов, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-поинта из 8. На счету Уильямс-младшей 3 подачи навылет, 4 двойные и 2 упущенных брейк-поинта.

    Новоиспеченная чемпионка Индиан-Уэллса вышла во второй круг в Майами, где сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.

    Еще одна экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко вышла во второй круг, победив американку Катрин Беллис — 6:3, 6:0.

    Азаренко выполнила 3 эйса, допустила 3 двойные ошибки и использовала 7 брейк-поинтов из 9. На счету Беллис 4 двойные и 2 реализованных брейк-поинта из 7.

    Следующей соперницей белоруски станет американка Мэдисон Кис.

    Россиянка Наталья Вихлянцева в матче двух обладательниц «уайлд-кард» одержала уверенную победу над шведкой Ребеккой Петерсон со счетом 7:5, 6:1.

    Вихлянцева реализовала 5 брейк-поинтов из 6, в то время как ее соперница — 2 брейк-поинта из 5.

    За выход в третий круг соревнований россиянка поспорит с американкой Винус Уильямс, которая посеяна под восьмым номером.

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