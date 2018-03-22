Павлюченкова пробилась в третий круг турнира в Майами, Макарова — вылетела

Россиянкапробилась в третий круг турнира категории Premier Mandatory в Майами, призовой фонд которого составляет почти 8 миллионов долларов.

В матче второго круга российская теннисистка за два часаодолела представительницу Белоруссии Александру Саснович со счётом 6:2, 3:6, 6:2.

Павлюченкова выполнила 3 подачи навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету Саснович 4 эйса и 4 двойные ошибки, она упустила 15 брейк-пойнтов.

За выход в четвёртый круг Павлюченкова поспорит с немецкой теннисисткой Анжеликой Кербер, которая ранее обыграла шведку Юханну Ларссон.

В другом матче второго круга российская теннисистка Екатерина Макарова за час и 50 минут уступила представительнице Чехии Каролине Плишковой со счётом 5:7, 5:7.

Макарова выполнила 2 подачи навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 7. На счету Плишковой 5 эйсов, 2 ошибки на подаче и 6 реализованных брейк-пойнтов.

За выход в четвёртый круг Плишкова, посеянная под пятым номером, поспорит либо с румынкой Сораной Кырстей, либо с представительницей Китайского Тайбэя Су Шувэй.