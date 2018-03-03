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    Седьмой номер рейтинга ATP снялся с турнира в Индиан-Уэллсе

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    Давид Гоффен
    На фото:Давид Гоффен
    Бельгиец Давид Гоффен снялся с турнира серии «Мастерс-1000» в Индиан-Уэллсе, сообщает TennisActu.

    Седьмой номер рейтинга ATP не успел восстановиться после повреждения глаза, полученного на соревнованиях в Роттердаме.

    По причине этой травмы 27-летний спортсмен уже был вынужден отказаться от выступления в Марселе.

    Надаль снялся с турниров в Индиан-Уэллсе и Майами

    При этом бельгиец не потеряет много очков, поскольку в прошлом году дошел в Индиан-Уэллсе лишь до 1/8 финала.

    Ранее о снятии с «Мастерса» объявили французы Ришар Гаске и Жо-Вильфрид Тонга, а также испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Стэн Вавринка.

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