Надаль снялся с турниров в Индиан-Уэллсе и Майами

Испанский теннисистне примет участие в «Мастерс-1000» в Индиан-Уэллсе и Майами. Теннисист был вынужден сняться с этих соревнований из-за травмы ноги.

«К сожалению, травма, которую я получил перед стартом турнира в Акапулько, пришлась на то же самое место, что и на Australian Open. Таким образом, мне придётся пропустить соревнования в Индиан-Уэллсе и Майами, чтобы восстановиться. Мне очень обидно сниматься с этих замечательных состязаний. Скучаю по американским болельщикам и надеюсь туда вернуться в 2019 году», — написал Надаль в своём Facebook.

Напомним, что он не стал выступать на соревнованиях в Акапулько (Мексика), где получил от организаторов первый номер посева.