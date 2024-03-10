Калинская
Анна на этот раз попала в число сеяных, благодаря чему получила возможность стартовать сразу со второго раунда.
В первом матче россиянка с трудом выиграла у американки Тейлор Таунсенд — 7:5, 3:6, 6:4.
Игра получилась действительно нервной, но решающий сет Калинская провела все-таки на очень хорошем уровне, в ключевых моментах она была лучше соперницы.
Калинская проводит первый турнир после почти триумфа в Дубае, где она сенсационно дошла до финала. На турнире в ОАЭ 25-летняя теннисистка выиграла у Алены Остапенко, Кори Гауфф и Иги Свентек.
Паолини
Жасмин в первом матче спокойно переиграла немку Татьяну Марию — 6:3, 6:3.
В конце февраля итальянка сенсационно взяла титул в Дубае. Ну то есть вы уже догадываетесь, кого она обыграла в финале.
В отличие от россиянки, у Паолини был не такой сложный путь до финала. Более того, ей, например, не пришлось играть в четвертьфинале — Елена Рыбакина снялась с матча из-за болезни.
После столь неожиданного успеха Паолини взлетела в рейтинге на 14-е место. Еще полгода назад что-то подобное казалось почти невозможным.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Калинскую в этом матче можно поставить за 1.65, победу Паолини букмекеры предлагают за 2.24.
Прогноз: в дубайском финале Анна была в шаге от победы, но не смогла подать на матч при счете 5:4. Невероятно обидное поражение на фоне трех шикарных матчей против соперниц из топ-10. Но также не будем забывать, что в январе Калинская уверенно переиграла Паолини в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии — 6:4, 6:2. И мы считаем, что в предстоящем матче россиянка тоже одержит победу.
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Рекомендуемая ставка: победа Калинской с форой по геймам (-2,5) за 1.93.