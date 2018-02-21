Олимпиада-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Тим — во втором круге турнира в Рио-де-Жанейро

    ATP
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Доминик Тим
    На фото:Доминик Тим
    6-я ракетка мира австриец Доминик Тим вышел во второй круг турнира в Рио-де-Жанейро, призовой фонд которого составляет около 1,7 миллиона долларов.

    На старте турнира 2-й номер посева обыграл серба Душана Лайовича – 6:2, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 17 минут.

    Доминик отметился 2 эйсами, дважды ошибся при подаче и реализовал 4 брейк-поинта из 11 возможных.

    Счет личных встреч соперников стал 4-0 в пользу австрийца.

    Во втором круге Тим сыграет против испанца Пабло Андухара.

    3-й сеяный испанец Пабло Карреньо-Буста вышел во второй круг, обыграв пробившегося в основную сетку через квалификацию итальянца Марко Чеккинато – 6:4, 6:1. Матч продолжался 1 час 4 минуты.

    Во втором круге испанец встретится со словенцем Аляжем Бедене.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • 19/02
    • Федерер стал самым возрастным лидером рейтинга ATP
  • 17/02
    • Федерер вышел в финал турнира в Роттердаме
  • 16/02
    • Федерер стал самой возрастной первой ракеткой мира в истории
  • 16/02
    • Рублев уступил в четвертьфинале турнира в Роттердаме
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Даниил МедведевБезрассудное поведение. Медведеву пора взяться за умРоссийский теннисист на Уимблдоне отличился не только шикарной победой над Стэном ВавринкойЭнди Мюррей и Серена УильямсПобеда Мюррея, долгожданный титул Серены Уильямс и прорыв ВеснинойО главных событиях третьего в сезоне турнира Большого шлема – УимблдонаКарен ХачановТри надежды российского теннисаLiveSport.Ru ищет новые российские таланты в мужском теннисе. И кое-что найти удалось 50 оттенков зеленого и Энди МюррейВсе краски Australian OpenСледим за жизнью теннисных суперзвезд в свежем обзоре их аккаунтов в «Инстаграме»Анжелика Кербер Непобедимый Джокович, сенсационная Кербер и маленький успех РоссииИтоги Открытого чемпионата Австралии по теннису Новак Джокович с долгожданным трофеем Открытого чемпионата Франции по теннису Исторический успех Джоковича, новая звезда WTA и травмы звездИтоги Открытого чемпионата Франции по теннису-2016
    Подробный разбор
  • Победы Федерера и Возняцки, вылеты Зверева и Гоффена, травмы Джоковича и Надаля
  • Итоги Открытого чемпионата Австралии по теннису
    •
  • Федерер не собирается останавливаться
  • Реакция СМИ на рекордную победу Федерера на Australian Open
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Окажет ли Норвегия сопротивление России в четвертьфинале?
  • Россия – Норвегия. Прогноз и ставки на матч четвертьфинала плей-офф хоккейного турнира Олимпийских игр 21 февраля
  • 1,76
    •
  • Экспресс дня. Надежда на Марлоса
  • Прогнозы и ставки на футбол 21 февраля
  • 6,52
    •
    Теннис. Лента новостей
  • 09:22
    • Южный победил на старте турнира в Делрэй-Бич
  • 19/02
    • Макарова, Касаткина и Веснина успешно стартовали на турнире в Дубае
  • 19/02
    • Шарапова опустилась на 43-ю строчку рейтинга WTA
  • 19/02
    • Федерер стал самым возрастным лидером рейтинга ATP
  • 17/02
    • Федерер вышел в финал турнира в Роттердаме
  • 16/02
    • Федерер стал самой возрастной первой ракеткой мира в истории
  • 16/02
    • Рублев уступил в четвертьфинале турнира в Роттердаме
  • 15/02
    • Медведев вышел в 1/4 финала турнира в Роттердаме
  • 15/02
    • Шарапова снялась с турнира в Дубае
  • 15/02
    • Донской проиграл японцу Нисикори во втором круге теннисного турнира в Нью-Йорке
  • 14/02
    • Турнир в Дохе: Блинкова победила Младенович, Макарова уступила Халеп
  • 13/02
    • Сборная России получила соперника по Кубку Федерации
  • 12/02
    • Шарапова проиграла в первом круге турнира в Дохе
  • 12/02
    • Рублев и Зимонич уступили на старте турнира в Роттердаме
  • 12/02
    • Макарова с победы стартовала на турнире в Дохе
  • 12/02
    • Светлана Кузнецова сохранила свою позицию в рейтинге WTA
  • 12/02
    • Андрей Рублев поднялся на 34-е место в рейтинге АТР
  • 12/02
    • Карбальес Баэна стал победителем турнира в Кито
  • 12/02
    • Потапова: Сборная России переживает смену поколений
  • 11/02
    • Винус Уильямс вывела США в полуфинал КФ
    Весь теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    ATP WTA
    Кубок Дэвиса Кубок Федерации
    Australian Open Ролан Гаррос
    Уимблдон US Open

    Игроки

    Азаренко Бердых Богомолов Веснина Возняцки
    Джокович Звонарева Иванович Квитова Кириленко
    Кузнецова Макарова Мюррей Надаль Павлюченкова
    Петкович Радванска Тсонга Уильямс Серена Федерер
    Шарапова