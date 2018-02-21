Тим — во втором круге турнира в Рио-де-Жанейро

6-я ракетка мира австриецвышел во второй круг турнира в Рио-де-Жанейро, призовой фонд которого составляет около 1,7 миллиона долларов.

На старте турнира 2-й номер посева обыграл серба Душана Лайовича – 6:2, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 17 минут.

Доминик отметился 2 эйсами, дважды ошибся при подаче и реализовал 4 брейк-поинта из 11 возможных.

Счет личных встреч соперников стал 4-0 в пользу австрийца.

Во втором круге Тим сыграет против испанца Пабло Андухара.

3-й сеяный испанец Пабло Карреньо-Буста вышел во второй круг, обыграв пробившегося в основную сетку через квалификацию итальянца Марко Чеккинато – 6:4, 6:1. Матч продолжался 1 час 4 минуты.

Во втором круге испанец встретится со словенцем Аляжем Бедене.