Винус Уильямс вывела США в полуфинал КФ

Сборная США вышла в полуфинал Кубка Федерации — 2018, после того какпобедила голландкусо счётом 7:5, 6:1.

Винус сделала 3 эйса, 3 двойные ошибки, 21 удар навылет, 13 невынужденных ошибок и реализовала все 4 заработанных брейк-пойнта.

На счету Хогенкамп 5 подач навылет, 4 двойные, 6 ударов навылет, 20 невынужденных и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

Команда США повела со счётом 3-0. Четвёртый одиночный матч не состоится, но будет сыгран парный матч, на который от американок выйдут сёстры Уильямс.

Таким образом, Серена проведёт свой первый официальный матч после финала Australian Open — 2017.

В полуфинале американки сыграют с француженками. Матч состоится во Франции.