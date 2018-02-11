Олимпиада-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Винус Уильямс вывела США в полуфинал КФ

    Кубок Федерации Винус Уильямс Серена Уильямс WTA
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Винус Уильямс
    На фото:Винус Уильямс
    Сборная США вышла в полуфинал Кубка Федерации — 2018, после того как Винус Уильямс победила голландку Рихел Хогенкамп со счётом 7:5, 6:1.

    Винус сделала 3 эйса, 3 двойные ошибки, 21 удар навылет, 13 невынужденных ошибок и реализовала все 4 заработанных брейк-пойнта.

    На счету Хогенкамп 5 подач навылет, 4 двойные, 6 ударов навылет, 20 невынужденных и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

    Команда США повела со счётом 3-0. Четвёртый одиночный матч не состоится, но будет сыгран парный матч, на который от американок выйдут сёстры Уильямс.

    Таким образом, Серена проведёт свой первый официальный матч после финала Australian Open — 2017.

    В полуфинале американки сыграют с француженками. Матч состоится во Франции.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • 11/02
    • Словакия вышла вперед в матче Кубка Федерации против России
  • 11/02
    • Россия проиграла Словакии в матче Кубка федерации
  • 10/02
    • Вихлянцева принесла России первое очко в матче КФ-2018 против Словакии
  • 05/02
    • Лидеры сборной России пропустят матч Кубка Федерации против Словакии
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    50 оттенков зеленого и Энди МюррейВсе краски Australian OpenСледим за жизнью теннисных суперзвезд в свежем обзоре их аккаунтов в «Инстаграме»Мария ШараповаШарапова: два года без теннисаРоссийская теннисистка дисквалифицирована на 2 года за нарушение антидопинговых правилЭнди Мюррей и Серена УильямсПобеда Мюррея, долгожданный титул Серены Уильямс и прорыв ВеснинойО главных событиях третьего в сезоне турнира Большого шлема – УимблдонаМария Шарапова«Мария, мы соскучились!»Пресса — о возвращении Марии Шараповой на корт после 15 месяцев дисквалификацииМария ШараповаДолгая дорога в ШтутгартИзучаем, как Мария Шарапова готовится к возвращению на кортМария ШараповаНовая жизнь ШараповойО том, как изменилась жизнь Марии Шараповой после дисквалификации
    Подробный разбор
  • Победы Федерера и Возняцки, вылеты Зверева и Гоффена, травмы Джоковича и Надаля
  • Итоги Открытого чемпионата Австралии по теннису
    •
  • Федерер не собирается останавливаться
  • Реакция СМИ на рекордную победу Федерера на Australian Open
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Сербы сыграют от обороны
  • «Црвена Звезда» — ЦСКА. Прогноз и ставки на первый матч 1/16 финала Лиги Европы 13 февраля
  • 1,68
    •
  • «Эдмонтон» будет стремиться взять два очка в игре с «Флоридой»
  • «Эдмонтон» — «Флорида». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 13 февраля
  • 1,61
    •
    Теннис. Лента новостей
  • 09:58
    • Андрей Рублев поднялся на 34-е место в рейтинге АТР
  • 09:30
    • Карбальес Баэна стал победителем турнира в Кито
  • 01:28
    • Потапова: Сборная России переживает смену поколений
  • 23:38
    • Россия проиграла Словакии в матче Кубка федерации
  • 18:57
    • Словакия вышла вперед в матче Кубка Федерации против России
  • 11/02
    • Рыбарикова обыграла Калинскую в матче Словакия — Россия
  • 10/02
    • Вихлянцева принесла России первое очко в матче КФ-2018 против Словакии
  • 10/02
    • Квитова принесла Чехии первую победу в 1/4 финала Кубка федераций
  • 10/02
    • Серена Уильямс не заявлена на одиночные матчи против Голландии
  • 09/02
    • Рублев уступил Тсонга на турнире в Монпелье
  • 09/02
    • Гоффен не пустил Хачанова в полуфинал турнира в Монпелье
  • 08/02
    • Рублев вышел в 1/4 финала турнира в Монпелье
  • 07/02
    • Медведев уступил Гаске на старте турнира в Монпелье
  • 07/02
    • Хачанов с победы стартовал на турнире в Монпелье
  • 06/02
    • Сборная России ухудшила позицию в рейтинге Кубка Дэвиса
  • 06/02
    • Рублев вышел во второй круг теннисного турнира ATP в Монпелье
  • 05/02
    • Лидеры сборной России пропустят матч Кубка Федерации против Словакии
  • 05/02
    • Кузнецова потеряла две позиции в рейтинге WTA
  • 05/02
    • Рублев опустился на 36-е место в рейтинге ATP
  • 04/02
    • Определились все четвертьфиналисты Кубка Дэвиса
    Весь теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    ATP WTA
    Кубок Дэвиса Кубок Федерации
    Australian Open Ролан Гаррос
    Уимблдон US Open

    Игроки

    Азаренко Бердых Богомолов Веснина Возняцки
    Джокович Звонарева Иванович Квитова Кириленко
    Кузнецова Макарова Мюррей Надаль Павлюченкова
    Петкович Радванска Тсонга Уильямс Серена Федерер
    Шарапова