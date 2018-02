Австралия и Германия обменялись победами в первый день матча Кубка Дэвиса

Сборные Австралии и Германии сыграли вничью в первый день матча 1-го раунда Мировой группы Кубка Дэвиса, который проходит в Брисбене.

В пятницу Александр Зверев победил Алекса Де Минаура – 7:5, 4:6, 4:6, 6:3, 7:6 (7:4), а Ник Кирьос был сильнее Яна-Леннарда Штруффа – 6:4, 6:4, 6:4.

В субботу между собой сыграют пары Мэттью Эбден/Джон Пирс (Австралия) и Петер Гойовчик/Тим Пюц (Германия).

