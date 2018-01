Осака стала соперницей Халеп в четвертом круге Australian Open

68-я ракетка мира японкавышла в четвертый раунд Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.

В матче третьего круга Осака в двух сетах переиграла 18-ю ракетку турнира австралийку Эшли Барти – 6:4, 6:2. Поединок продолжался 1 час 13 минут.

Наоми 12 раз подала навылет, заработала 24 «виннерса», допустила 2 двойные ошибки, реализовала 3 брейк-пойнта и не проиграла ни одного гейма на своей подаче.

Следующей соперницей Осаки является первый номер мирового рейтинга румынка Симона Халеп.

В другом матче третьего раунда чешка Барбора Стрыцова нанесла поражение представительнице США Бернарде Пере – 6:2, 6:2. В 1/8 финала Стрыцова встретится с соотечественницей Каролиной Плишковой, у которой 6-й номер посева.

"I feel really happy but kind of sorry, because I know all of you wanted Ash to win!"

A very classy interview after a very classy performance. On @Naomi_Osaka_ goes! #AusOpen pic.twitter.com/U5XOs7OefK