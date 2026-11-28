Завершился шестой этап Гран‑при Японии по фигурному катанию в одиночном катании у мужчин. Он проходил в Токио, а победителем стал американец Илья Малинин.

Илья Малинин globallookpress.com

Не оставил шансов соперникам

После короткой программы Малинин уверенно лидировал с 114,81 балла, установив попутно новый мировой рекорд. Предыдущее достижение принадлежало его соотечественнику Нэйтану Чену (113,97). Второе место занял японец Сюн Сато (96,78), француз Кевин Аймоз — третий (94,15). Россиянин Владислав Дикиджи выступил очень неудачно, заняв лишь 9‑е место. Он упал с тройного акселя и допустил помарку на четверном сальхове. Пётр Гуменник откатал короткую без грубых ошибок и набрал 90,60 балла, что стало шестым результатом после первого вида программы.

Илья Малинин globallookpress.com

По итогам произвольной программы снова не оставил шансов соперникам Илья Малинин, набрав 190,50 балла. Вторым стал француз Кевин Аймоз (176,34), а третьим — японец Рио Наката. Шедший вторым после короткой программы Сюн Сато завалил второй вид, набрав 151,73 балла и сильно откатившись в итоговом положении.

В итоге золотую медаль соревнований с громадным отрывом завоевал Илья Малинин, вторым стал Кевин Аймоз, а замкнул тройку призёров Лукас Бричги (266,02). Россияне Пётр Гуменник и Владислав Дикиджи стали лишь шестым и седьмым.

Итоговое положение:

1. Илья Малинин (США) — 305,31 (114,81 + 190,50)

2. Кевин Аймоз (Франция) — 270,49 (94,15 + 176,34)

3. Лукас Бричги (Швейцария) — 266,02 (90,81 + 175,21)

4. Даниэль Грассль (Италия) — 262,86 (91,66 + 171,20)

5. Рио Наката (Япония) — 258,05 (82,62 + 175,43)

6. Петр Гуменник (Россия) — 253,11 (90,60 + 162,51)

7. Владислав Дикиджи (Россия) — 250,22 (85,46 + 164,76)

8. Шун Сато (Япония) — 248,51 (96,78 + 151,73)

9. Джейсон Браун (США) — 244,80 (85,89 + 158,91)

10. Владимир Самойлов (Польша) — 232,33 (86,72 + 145,61)

11. Франсуа Пито (Франция) — 222,72 (78,06 + 144,66)

12. Нозому Йошиока (Япония) — 221,19 (79,40 + 141,79).

Дикиджи среди запасных

По итогам шести этапов Гран‑при определились шесть участников финального этапа, который пройдёт 10–13 декабря в Китае, и три запасных участника. Ранее стали известны финалисты и в женском турнире.

Фигурное катание. Финал Гран-при ISU — 2026. Мужское одиночное катание, список участников: Илья Малинин (США); Као Миура (Япония); Кевин Эймоз (Франция); Михаил Селевко (Эстония); Адам Сяо Хим Фа (Франция); Даниэль Грассль (Италия).

Запасные: Рио Наката (Япония); Владислав Дикиджи (Россия); Лукас Бричги (Швейцария).