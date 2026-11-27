Американец Илья Малинин выиграл короткую программу на заключительном этапе Гран-при по фигурному катанию в Токио с мировым рекордом. Трёхкратный чемпион мира набрал 114,81 балла и на 0,84 превзошёл рекорд Нэтана Чена, который держался с Олимпиады-2022 в Пекине. Ближайший преследователь Малинина, японец Шун Сато, уступил ему 18,03 балла, а третьим стал француз Кевин Аймоз (94,15).

Илья Малинин globallookpress.com

Малинин исполнил те же прыжки, что и Чен в Пекине

Оба начали с четверного флипа и тройного акселя, а во второй половине программы исполнили каскад из четверного лутца и тройного тулупа. Больше всего Малинин выиграл у Чена на вращениях — за три элемента он получил на 1,63 балла больше. Все три вращения у обоих фигуристов были четвёртого уровня, но их базовая стоимость с пекинской Олимпиады выросла.

Гуменник в 3,55 балла от тройки, Дикиджи ещё может выйти в финал

Россиянин Пётр Гуменник получил минус за каскад из четверного флипа и двойного тулупа, затем чисто исполнил четверной лутц и тройной аксель. Он набрал 90,60 балла и идёт шестым. Токио — его единственный этап в этом сезоне, поэтому даже медаль не выведет его в финал Гран-при.

Пётр Гуменник globallookpress.com

Другой представитель России Владислав Дикиджи начал с чистого каскада из четверного лутца и тройного тулупа, затем ошибся на четверном сальхове и упал с тройного акселя. Он получил 85,46 балла и отстаёт от тройки на 8,69, до идущего вторым Сато — 11,32 балла. Дикиджи уже взял серебро в Китае, и ещё одно второе место гарантирует ему путёвку в финал в Чунцине. В случае бронзовой медали всё будет зависеть от результатов соперников.

Мужчины покажут произвольные программы в субботу, 28 ноября, в 13:30 МСК.