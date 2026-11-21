Александра Трусова отобралась в финал Гран-при ISU: после завершения женских соревнований в Хельсинки россиянка занимает третье место в общем зачёте с 26 очками, которые набрала за два серебра в Шэньчжэне и Эверетте, и гарантированно попадёт в топ-6 по итогам сезона. Финал Гран-при пройдёт в китайском Чунцине с 10 по 13 декабря.

Александра Трусова globallookpress.com

26 очков хватило для путёвки в финал

В начале ноября в Шэньчжэне на первом этапе Гран-при за пять лет Трусова выиграла произвольную программу с четверным лутцем, но по сумме двух прокатов уступила японке Монэ Тибе и взяла серебро. Через неделю она снова стала второй — на этапе в Эверетте её опередила Ами Накаи. За каждое серебро Трусова получила по 13 очков в зачёт серии.

По правилам ISU каждый фигурист может выступить максимум на двух из шести этапов Гран-при — Трусова свои два откатала ранее и ждала результатов этапа в Хельсинки. Там выиграла японка Мао Симада, второй стала эстонка Нина Петрыкина. Благодаря победе Симада сравнялась с Накаи — у обеих по 30 очков, и только они сейчас опережают Трусову в общем зачёте. Заключительный этап Гран-при пройдёт в Токио 27–29 ноября.

Трусова на этапе Гран-при в Шэньчжэне globallookpress.com

Триумфальное возвращение после трёхлетнего перерыва

В своём последнем финале Гран-при ISU Трусова взяла бронзу — это было в далёком 2019 году в Турине, где она первой среди фигуристок исполнила четверной флип на официальных соревнованиях. В октябре 2021-го она выиграла Skate America, а после олимпийского серебра в Пекине продолжила выступать на российских стартах.

Последним турниром в одиночном катании перед паузой стал этап Гран-при России в Самаре в ноябре 2022-го, где Трусова заняла второе место. Через месяц она снялась с чемпионата России из-за болезни, а весной пропустила и финал российской серии. Позже Трусова рассказывала, что в тот период её беспокоили спина и бедро, а начинать новый сезон без международных стартов она не хотела.

В августе 2025-го у Трусовой родился сын, а 31 января 2026-го она вернулась к одиночным соревнованиям — приняла участие в чемпионате России по прыжкам. Летом фигуристка получила нейтральный статус, в сентябре заняла второе место на турнире в Токио — своём первом международном старте после паузы, а в октябре выиграла Мемориал Дениса Тена в Алма-Ате. После этого она получила приглашения на два этапа Гран-при ISU и в ноябре заработала путёвку в Чунцин.