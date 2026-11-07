Александра Трусова заняла второе место на этапе Гран-при ISU в китайском Шэньчжэне. По сумме короткой и произвольной программ 22-летняя россиянка набрала 221,27 балла.

Александра Трусова globallookpress.com

Победила японка Монэ Тиба — 224,48. Бронзу завоевала представительница Южной Кореи Ли Хэ Ин — 210,79. Анастасия Губанова, выступающая за Грузию, после второго места в короткой программе опустилась на четвёртое — 208,58.

Четверной лутц помог выиграть произвольную программу

Трусова чисто исполнила четверной лутц, тройные риттбергер и флип, а также комбинации с тройными лутцем и тулупом. За произвольную программу она получила 148,90 балла — это лучший результат среди всех участниц.

Тибу россиянка опередила на полбалла, однако после короткой программы уступала японке 3,71 — этого запаса сопернице хватило для общей победы.

Трусова получила самую высокую оценку за технику — 83,01 балла. Но вот по компонентам Тиба заметно превзошла Александру: 70,28 против 65,89.

Возвращение после рождения сына

В последний раз до поездки в Китай Трусова выступала в международной серии Гран-при в октябре 2021 года, когда выиграла Skate America. О возвращении в спорт после рождения сына серебряный призёр Олимпиады-2022 объявила в январе 2026-го.

Осенью она уже стала второй на Kinoshita Group Cup в Японии и выиграла Мемориал Дениса Тена в Казахстане. В Шэньчжэне россиянка выступала в нейтральном статусе.

Следующий старт — через неделю в США

Трусова заявлена на Skate America, который пройдёт 13–15 ноября в Эверетте. Это будет её второй этап по ходу нынешней серии.

В финал Гран-при отберутся шесть фигуристок, набравшие больше всего очков за места на двух этапах. Финальные соревнования состоятся 10–13 декабря в китайском Чунцине.