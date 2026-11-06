Александра Трусова занимает третье место после короткой программы на третьем этапе Гран-при ISU в китайском Шэньчжэне. За прокат 6 ноября серебряный призёр Олимпиады-2022 получила 72,37 балла.

Александра Трусова globallookpress.com

Лидирует японка Монэ Тиба — 76,08. Второй идёт представляющая Грузию Анастасия Губанова — 75,05. От первого места Трусову отделяют 3,71 балла, а ближайшую преследовательницу, итальянку Лару Наки Гутманн, она опережает на 0,61.

Потеряла баллы на вращении

Трусова исполнила двойной аксель, тройной риттбергер и каскад из тройных лутца и тулупа. Все прыжковые элементы получили положительные надбавки судей.

За технику россиянке поставили 39,98 балла, за компоненты — 32,39. Заключительное комбинированное вращение засчитали со сниженной базовой стоимостью.

«Протокол уже посмотрела. В целом, все нормально, видимо, с вращением не достояла, но будем дальше работать», — сказала фигуристка в микст-зоне.

На вопрос о состоянии ноги, за которую она держалась перед выступлением, Александра ответила, что со здоровьем всё хорошо.

Первый этап Гран-при за пять лет

В последний раз Трусова выступала в международной серии в октябре 2021 года, когда выиграла Skate America. В январе 2026-го она объявила о возвращении в спорт после рождения сына.

До поездки в Шэньчжэнь россиянка уже выступила на двух международных «Челленджерах»: стала второй на Kinoshita Group Cup в Японии и выиграла Мемориал Дениса Тена в Казахстане.

Медали разыграют 7 ноября

Произвольные программы фигуристки представят 7 ноября, начало соревнований — в 11:30 МСК. Победительницу определят по сумме двух прокатов. Трусова рассказала, что для произвольной программы готовила вариант с двумя четверными прыжками, но в Китае, вероятнее всего, ограничится одним.

«Я катала и не раз с двумя четверными, нормально получалось. Здесь посмотрим. Наверное, с одним», — сказала Александра.