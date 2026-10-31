ЦСКА начал регулярный чемпионат с семи побед подряд. Московский клуб набрал 14 очков и единолично возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ВТБ.

Центровой реализовал 72,7% бросков с игры и 89,7% попыток с штрафной линии. По подборам армеец входит в четверку лучших игроков лиги, а по эффективности занимает второе место.

По итогам месяца средняя статистика французского баскетболиста составила 15,1 очка, 7,6 подбора, 1,7 передачи и 0,9 блок-шота за игру. Показатель эффективности игрока достиг 23,3 балла.

Центровой московского ЦСКА Ливио Жан-Шарль признан самым ценным игроком октября в Единой лиге ВТБ. Об этом официально сообщила пресс-служба турнира.

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