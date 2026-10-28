Российская спортсменка Алина Касабиева завоевала золотую медаль на чемпионате мира по спортивной борьбе 2026 года.

Алина Касабиева globallookpress.com

В финальном поединке в весовой категории до шестидесяти пяти килограммов россиянка одержала победу над Ириной Рингачи из Молдавии. Победа Алины Касабиевой стала для российских спортсменок первой в женской борьбе с две тысячи девятнадцатого года. Тогда золотые медали завоевали Инна Тражукова и Наталья Воробьева.

Чемпионат мира по борьбе проходит в Астане с 24 октября по первое ноября. Российские атлеты выступают на турнире в Казахстане с национальной символикой.