Российский защитник Всеволод Ищенко принял решение остаться в краснодарском «Локомотиве-Кубань» на игровой год-2026/2027. Об этом сообщила официальный агент 19-летнего баскетболиста Нафисет Удычак.

Всеволод Ищенко globallookpress.com

По словам представителя Ищенко, сейчас все стороны полностью довольны развитием ситуации, а американская и российская команды выстроили качественные рабочие отношения для планового прогресса молодого игрока.

Напомним, на драфте НБА 2026 года защитник был выбран клубом «Даллас Маверикс» под общим 56-м номером.