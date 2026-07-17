Сборная Франции перед стартом квалификационных матчей к чемпионату мира 2027 года получила мощнейшее усиление в виде Виктора Вембаньямы, сообщает L’Équipe.

Виктор Вембаньяма globallookpress.com

Центровой «Сан‑Антонио» прибыл в расположение трёхцветных под началом тренера Гийома Алькье.

Французам предстоят 2 игры в группе L. 27 августа сборная сразится дома со Словенией, а через три дня в гостях сыграет со Швецией. Пока в первом квалификационном раунде Франция одержала 5 побед в 6 матчах.

В минувшем сезоне 22-летний Вембаньяма провёл 64 матча в регулярном чемпионате НБА, набирая в среднем 25 очков, 11,5 подбора и 3,1 блок‑шота за игру. Француз по итогам сезона вошёл в первую символическую сборную НБА.