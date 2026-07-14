Испанский специалист Хавьер Паскуаль официально утвержден на посту главного тренера баскетбольного клуба «Дубай».

Хавьер Паскуаль globallookpress.com

Об этом проинформировала пресс-служба ближневосточной команды. На этой должности 53-летний наставник сменил словенского тренера Александра Секулича. Перед новым рулевым поставлена задача качественной подготовки коллектива ко второму в его истории сезону в Евролиге.

Ранее Паскуаль принял решение покинуть испанскую «Барселону», досрочно активировав прописанную в соглашении опцию расторжения контракта, который изначально был рассчитан до 2028 года. В минувшем сезоне под его началом каталонский гранд прекратил борьбу за главный еврокубок на стадии плей-ин, а во внутреннем первенстве пробился в финал серии плей-офф, где уступил золотые медали «Валенсии».