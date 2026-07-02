Российский защитник краснодарского «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко рискует пропустить предстоящую Летнюю лигу НБА в Лас-Вегасе из-за сложностей с получением американской визы.

Всеволод Ищенко globallookpress.com

Права на 19-летнего баскетболиста в сильнейшей лиге мира теперь принадлежат клубу «Даллас Маверикс», который выбрал его на недавнем драфте НБА — 2026. Ищенко находится в структуре краснодарской команды с 15 лет, успешно пройдя все ступени клубной академии до основного состава.

В минувшем розыгрыше Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 перспективный защитник принял участие в 48 поединках, где проводил на площадке в среднем по 23,5 минуты, записывая на свой счет 8,7 очка, 4,6 подбора, 2 результативные передачи, 1,3 перехвата и 0,7 блок-шота за игру.