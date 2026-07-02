Американский защитник Си Джей Брайс возвращается в казанский УНИКС, сообщает пресс-служба татарстанского коллектива.

Си Джей Брайс globallookpress.com

Руководство клуба заключило с 29-летним баскетболистом новое трудовое соглашение, рассчитанное на один сезон. Напомним, Брайс уже защищал цвета казанцев в игровом цикле-2025/2026, однако досрочно завершил выступления из-за серьезной травмы, полученной в ноябре. В 8 сыгранных встречах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ его средняя статистика составила 10,4 очка, 4,4 подбора и 3,5 результативной передачи за матч.

До своего первоначального перехода в стан УНИКСа защитник успешно выступал за пермскую «Парму», где в сезоне-2023/2024 набирал в среднем 13,9 очка и 3,4 передачи, а также стал лучшим снайпером лиги по точности трехочковых бросков с гроссмейстерским показателем в 56,6%.