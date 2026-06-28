Пресс-служба казанского УНИКСа официально объявила об активации опции продления контракта с 32-летним российским защитником Денисом Захаровым до конца сезона-2026/2027.

Денис Захаров globallookpress.com

Стороны пролонгировали сотрудничество после завершения игрового года в Единой лиге ВТБ, в котором баскетболист принял участие в 46 встречах, набирая в среднем за 15 минут на паркете 3,7 очка, 1,3 ассиста и 1,0 подбора.

Захаров выступает за казанский коллектив с лета 2025 года, куда он перешел из санкт-петербургского «Зенита» в статусе чемпиона Единой лиги ВТБ и двукратного победителя Суперкубка Единой лиги ВТБ.