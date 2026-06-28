«Сан-Антонио Сперс» и «Бруклин Нетс» проявляют предметный интерес к подписанию японского форварда Руи Хатимуры, который в текущее межсезонье выходит на рынок свободных агентов.

Руи Хатимура globallookpress.com

По информации инсайдера НБА Марка Штейна, оба клуба рассчитывают укрепить переднюю линию за счет приглашения 28-летнего баскетболиста, завершившего свои контрактные обязательства перед «Лос-Анджелес Лейкерс».

Высокий спрос на игрока обусловлен его качественным выступлением в минувшем регулярном чемпионате, в котором форвард принял участие в 68 встречах (41 раз в стартовой пятерке), демонстрируя линейку средней результативности в 11,5 очка и 3,3 подбора при высоком проценте попадания как с игры (51,4%), так и с трехочковой дистанции (44,3%).