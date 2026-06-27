Екатеринбургский «Уралмаш» принял решение не продлевать сотрудничество с американским защитником Гарреттом Нэвелсом.

Гарретт Нэвелс globallookpress.com

По информации издания «Спорт-Экспресс», в минувшем сезоне-2025/26 легионер показал высокую результативность, войдя в десятку лучших бомбардиров чемпионата со средним показателем 14,7 очка за игру. Также американец ярко проявил себя в матчах против топ-клубов и принял участие в Матче звезд, где записал на свой счет 18 очков.

Тем не менее тренерский штаб и руководство посчитали, что Нэвелс излишне увлекся индивидуальными действиями на площадке в ущерб командной игре. По этой причине, вопреки личной симпатии к баскетболисту со стороны президента клуба Виктора Ганиенко, защитник покидает уральский коллектив.