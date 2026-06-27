«Майами Хит» не намерен подписывать контракты с Костасом и Танасисом Адетокумбо — братьями своего нового звездного форварда Янниса Адетокунбо. Об этом сообщила инсайдер ESPN Рамона Шелберн.

Яннис Адетокунбо globallookpress.com

«В Майами братьев Антетокунбо не будет. Вся эта история с "у нас есть Костас и Танасис в команде" — насколько я понимаю, продолжения не будет», — приводит слова Шелберн портал Yahoo! Sports.

Напомним, в минувшем регулярном чемпионате НБА греческий баскетболист отыграл 36 матчей, набирая в среднем за встречу 27,6 очка, 9,8 подбора и 5,4 передачи. Его бывший клуб «Милуоки Бакс» завершил сезон с неудачным результатом 32–50 и впервые за последнее десятилетие не смог пробиться в стадию плей-офф.