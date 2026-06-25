Один из самых титулованных европейских тренеров Душко Ивановичвозглавил БК «Зенит».

Душко Иванович bc-zenit.com

Последним клубом 68-летнего черногорского специалиста был итальянский «Виртус», который он покинул в марте 2026 года. Также Иванович известен по работе в «Басконии», «Црвене Звезде», «Химках» и других клубах.

В прошлом сезоне тренерами «Зенита» были Александр Секулич и Деян Радоньич, а после их увольнения команду возглавил Ростислав Вергун.

За свою карьеру Иванович побеждал в двух финалах Евролиги, в финале Адриатической лиги, брал Кубок Корача, а также завоёвывал чемпионские титулы — трижды в Испании, а также в Франции, Италии, Сербии и трижды в Швейцарии.