Именитый российский разыгрывающий Алексей Швед объяснил своё решение продлить контракт с казанским УНИКСом ещё на один сезон.

Алексей Швед globallookpress.com

«Очень рад продолжить путь вместе с УНИКСом. Сейчас это подписание для меня особенно ценно. Впервые за долгое время вопрос о будущем решился сразу по окончании сезона.

Хочу отдельно отметить и поблагодарить президента клуба Евгения Борисовича Богачёва за его отношение, доверие и за то, что верит в меня. У меня по‑прежнему огромное желание играть, бороться, помогать клубу побеждать и, безусловно, выиграть золото.

Отмечу, что в Казани нам очень понравилось. Мы с Настей и дочками счастливы остаться здесь. И, конечно, спасибо болельщикам! С нетерпением жду момента вновь выйти на площадку, увидеть полные трибуны и ощутить вашу невероятную поддержку», — сказал Швед клубной пресс‑службе УНИКСа.

37‑летний баскетболист пополнил ряды клуба в ноябре 2025 года и выиграл с командой серебряные медали чемпионата России в этом году. Также Швед известен по игре в ЦСКА, с которым 4 раза становился чемпионом страны, и клубах НБА.