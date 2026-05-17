Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик высоко оценил прогресс Луки Дончича в сезоне 2025/2026.

Джей Джей Редик globallookpress.com

«Я думаю, очень много говорилось о физической форме Луки и его преданности этому.  Он был великолепен на протяжении всего сезона.  Он все еще в фантастической форме даже через шесть недель после травмы.  Но он также вырос как лидер.  Я думаю, это был один из вызовов, с которым мы его встретили в начале сезона.  Он вырос в этом отношении», — приводит слова Редика Orange Country Register.

В этом сезоне Дончич стал лучшим снайпером лиги, набирая в среднем 33,5 очка за 64 матча, а также 7,7 подбора и 8,3 передачи.