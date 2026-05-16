«Детройт» добился уверенной победы над «Кливлендом» в шестом матче второго раунда плей-офф НБА. Встреча завершилась со счетом 115:94 в пользу гостей.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Кавальерс» Джеймс Харден, набравший 23 очка.

Cчет в серии сравнялся — 3-3. Решающий седьмой матч противостояния состоится в понедельник, 18 мая, в Детройте. Начало встречи — в 02:00 мск.

«Сан-Антонио» разгромил «Миннесоту» со счетом 139:109 на площадке «Таргет Центра» в Миннеаполисе.

Главным героем встречи стал защитник «Спэрс» Стефон Касл, оформивший дабл-дабл: 32 очка и 11 подборов. У французского центрового Виктора Вембаньямы 19 очков, шесть подборов и две передачи.

Благодаря этой победе «Сан-Антонио» вышел в финал Западной конференции, где встретится с «Оклахомой».

Напомним, «Оклахома» выиграла НБА в минувшем сезоне.