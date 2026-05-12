«Кливленд» одержал победу над «Детройтом» в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф НБА. Встреча, прошедшая на площадке «Кавальерс», завершилась со счетом 112:103.

Главным героем матча стал защитник хозяев Донован Митчелл. Лидер «Кливленда» набрал 43 очка и стал самым результативным игроком встречи.

Благодаря этой победе команда из Огайо восстановила равновесие в серии — 2-2. Следующий поединок соперники проведут 14 мая в Детройте.

«Оклахома» на выезде переиграла «Лейкерс» со счетом 115:110 и завершила серию всухую — 4-0.

Лучшим на паркете стал лидер гостей Шэй Гилджес-Александер, записавший в актив 35 очков и 8 результативных передач.

У «Лейкерс» самым результативным оказался Остин Ривз с 27 очками, а Леброн Джеймс оформил дабл-дабл — 24 очка и 12 подборов.

«Оклахома» уверенно вышла в полуфинал плей-офф НБА. Следующим соперником команды станет победитель противостояния между «Сан-Антонио» и «Миннесотой», где после четырех матчей сохраняется равенство — 2-2.