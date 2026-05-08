Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик выразил недовольство работой судей во втором проигранном матче с «Оклахома-Сити Тандер» (107:125, счет серии 0-2).

«У них есть несколько игроков, которые фолят в каждом владении мяча. Играть против них и так сложно. Но становится еще труднее, когда они начинают нарушать правила, и это нужно фиксировать. Однако судьи ничего не предпринимают», — цитирует Редика издание ESPN.

Следующие матчи между командами пройдут в Лос-Анджелесе 10 и 12 мая. «Оклахома» является действующим чемпионом НБА.