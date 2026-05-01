Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид дал комментарий перед седьмым матчем серии первого раунда плей-офф против «Бостон Селтикс».

«Я играю против этих парней так долго.  Я устал им проигрывать.  У нас есть шанс совершить что-то особенное.  Мы должны выходить с тем же настроем, что и в последних двух матчах.  Одно владение за раз.  Тяжелая атмосфера, но мы уже были там — мы выиграли два матча в Бостоне.  Я наслаждаюсь каждым моментом.  Выигрывать — это весело.  Нужно продолжать в том же духе», — приводит слова Эмбиида журналист PhillyVoice Адам Ааронсон.

Он отметил, что «Селтикс» уже трижды побеждали «Сиксерс» в плей-офф, когда он был в составе команды.  Сейчас счет в серии стал равным — 3-3.  Финальная игра состоится в субботу на стадионе «Ти-Ди Гарден».