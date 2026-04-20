Петербургский клуб «Зенит» планирует прекратить сотрудничество с центровым Лукой Шаманичем после конфликта с главным тренером Деяном Радоньичем, как сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Инцидент произошел во время матча с УНИКСом, который завершился со счетом 86:69 в пользу «Зенита». После одного из игровых эпизодов Радоньич выразил недовольство поведением хорватского игрока, на что тот ответил грубо.

Шаманич был заменен уже через 1 минуту 45 секунд после начала второго тайма и больше не выходил на площадку. После матча Радоньич заявил руководству клуба, что не намерен продолжать работу с этим баскетболистом. В ближайшее время ожидается, что Шаманич покинет «Зенит».