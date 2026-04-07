Форвард «Вашингтон Уизардс» Джулиан Риз повторил историческое достижение легендарного центрового Шакила О’Нила.

По данным EssentiallySports, 22-летний игрок стал самым быстрым в истории НБА, кто набрал 100 подборов в карьере, — на это у него ушло всего девять матчей.

В матче против «Бруклин Нетс» Риз оформил свой третий дабл-дабл подряд, забросив 17 очков и собрав 16 подборов. В среднем за игру он проводит на площадке около 30 минут, набирая 10,8 очка и 11,3 подбора. Несмотря на то что Джулиан не был выбран на драфте, он подписал контракт с «Вашингтоном».